Apple, koronavirüse rağmen ilk çeyrek gelirlerini artırdı

Apple, koronavirüse rağmen ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine oranla daha fazla kâr elde etti.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki mağazalarını kapatan ve ardından Çin'de üretimi durduran Apple, her ne kadar daha sonra yeniden üretime başlasa da şirketin bu durumdan ciddi şekilde etkileneceği düşünülüyordu.

Ancak Apple tarafından paylaşılan ilk çeyrek raporlarına göre şirket, geçtiğimiz yıla göre elde ettiği gelirleri artırmış görünüyor.

Apple CEO'su Tim Cook, ''Koronavirüsün tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş etkisine rağmen Apple'ın bu çeyrekte büyüdüğünü sizlere bildirmekten gurur duyuyoruz.'' dedi.

58 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Apple, koronavirüs endenyiel mağazalarını uzun bir süre kapalı tutmuş, daha sonra yeniden açmıştı. Şirketin ana merkezi olan ABD'de mart ortasından bu yana kapalı olan mağazalara rağmen şirket, ocak-mart döneminde 58.3 milyar dolarlık gelir bildirdi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 daha fazla.

Tahmin edebileceğiniz gibi satışlardaki en büyük payı 28.9 milyar dolarlık gelirle iPhone'lar oluşturdu. Ancak iPhone satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı.

Her ne kadar iPhone satışlarında geçtiğimiz yıla oranla bir düşüş yaşansa da şirket; özellikle Apple Music, Apple Arcade ve Apple TV + gibi platformlar sayesinde bu düşüşü telafi etti.

Apple Music, Apple Arcade ve Apple TV+ platformları, bu çeyrekte 13.3 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı.

Apple'ın ilk çeyrekte elde ettiği gelir dağılımı ise şu şekilde: