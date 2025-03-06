Apple, Mac Studio için M3 Ultra çipini duyurdu

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Apple, en son teknoloji harikası M3 Ultra çipini tanıttı. Bu çip, şirketin amiral gemisi ürünü Mac Studio'da kullanılıyor.

M3 Ultra, iki M3 Max çipinin UltraFusion teknolojisiyle birleştirilmesiyle oluşturuldu ve bu sayede M3 Max'in iki katı performansa ulaşıldı.

Bu gelişme, geçtiğimiz yıl ortaya atılan M3 Max'in UltraFusion teknolojisinden yoksun olduğu iddialarını da çürütmüş oldu.

M3 ULTRA'NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

24 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği ile toplamda 32 çekirdekli CPU.

M2 Ultra'dan 1,5 kata kadar, M1 Ultra'dan ise 1,8 kata kadar daha hızlı.

80 çekirdeğe kadar GPU seçeneği.

M2 Ultra'dan 2 kata kadar, M1 Ultra'dan 2,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı.

32 çekirdekli Neural Engine.

819 GB/sn'ye kadar bellek bant genişliği.

512GB'a kadar birleşik RAM desteği.

Thunderbolt 5 desteği ile 120 GB/sn'ye kadar veri aktarım hızı.

Kendi sınıfında endüstri lideri güç verimliliği.

M3 ULTRA İLE YENİ BİR DÖNEM

M3 Ultra çipi, Apple'ın performans ve verimlilik alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtlıyor. Bu çip, özellikle yüksek performans gerektiren profesyonel kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. Apple'ın bu yeni çipiyle, Mac Studio kullanıcıları benzersiz bir deneyim yaşayacak.