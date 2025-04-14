Apple Maps, Android telefonlara geldi

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Uzun süredir beklenen Apple Maps'in web sürümü, beta sürecinin ardından resmen kullanıma sunuldu.

Bu yenilikle birlikte kullanıcılar, artık "maps.apple.com" adresi üzerinden diledikleri cihazdan harita uygulamasına erişebiliyorlar.

ANDROİD KULLANICILARI İÇİN ALTERNATİF

Web sürümünün yayınlanmasıyla birlikte gelen bir diğer müjdeli haber ise mobil cihazlar için sunulan destek oldu.

Artık sadece iPhone kullanıcıları değil, Android telefon sahipleri de Apple Maps'i telefonlarının tarayıcıları üzerinden rahatlıkla kullanabilecekler.

Bu gelişme, özellikle Google Maps'ten farklı bir deneyim arayan Android kullanıcıları için önemli bir alternatif oluşturuyor.

WEB SÜRÜMÜ BİRÇOK ÖZELLİĞİ SUNUYOR

Apple Maps'in web sürümü, iOS uygulamasındaki benzer bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli mekanları keşfedebilir, işletmeleri ve ilgi çekici noktaları kolayca bulabilirler.

Ayrıca, 360 derece panoramik görüntüler sunan "Look Around" özelliği sayesinde çevrelerini detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

EKSİK ÖZELLİKLER ZAMANLA EKLENECEK

Web sürümünde şimdilik 3 boyutlu bina görünümleri ve Apple hesabıyla giriş yaparak kayıtlı yerlere erişim gibi bazı özellikler bulunmuyor.