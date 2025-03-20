Apple Music, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oldu

Haber Merkezi

Apple Music, kayıpsız ses desteği gibi gelişmiş özellikleriyle müzikseverlerin ilgisini çeken popüler platformlardan biri.

Normalde aylık 39,99 TL karşılığında erişilebilen Apple Music, artık PlayStation sahipleri için ücretsiz.

Sony’nin duyurusuna göre, PS5 sahipleri herhangi bir ek PlayStation aboneliğine ihtiyaç duymadan bu fırsattan yararlanabiliyor.

Tek yapmanız gereken, PlayStation 5’inizden Apple Music’e giriş yapmak ve hesabınızı oluşturmak.

ÜCRETSİZ APPLE MUSİC ABONELİĞİ NASIL ALINIR

PS5 ana ekranından veya Tüm Uygulamalar sekmesinden Apple Music uygulamasını bulun.

Apple Music uygulamasını indirin ve açın.

Apple hesabınızla giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

Hiçbir ek ücret ödemeden 3 ay boyunca Apple Music’in keyfini çıkarın.