Apple Music Türkiye fiyatlarına zam geldi: İşte yeni paket fiyatları

Haber Merkezi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki Apple Music abonelerini üzecek bir zam kararı aldı.

Şirket, Apple Music fiyatlarına zam yaptığını açıkladı ve kullanıcılar artık yeni fiyatlandırma üzerinden faturalandırılacak.

Özellikle ülkemizdeki öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören "Öğrenci" paketi de dahil olmak üzere tüm paketlerin fiyatları ciddi oranda yükseldi.

GÜNCEL APPLE MUSIC FİYATLARI VE ZAM ORANLARI

Yeni düzenlemeyle birlikte Apple Music fiyatları, Spotify ile neredeyse eşitlenmiş durumda.

Öğrenci paketi 19,99 TL'den 32,99 TL'ye yükselerek yüzde 65 zamlandı.

Bireysel paket 39,99 TL'den 59,99 TL'ye çıkarak yüzde 50 zam alırken, aile paketi 59,99 TL'den 99,99 TL'ye yükselerek yüzde 67 civarında zamlandı.

Apple Music, taahhütsüz kullanım imkanı ve ultra yüksek ses kalitesi sunmasıyla biliniyor.