Apple, resmi iOS ve iPadOS kullanım oranlarını yayınladı

Haber Merkezi

Apple, iOS 18 ve iPadOS 18'in kullanım oranlarını açıkladı. iOS 18, tüm iPhone'ların yüzde 68'inde, son dört yılda çıkan iPhone'ların ise yüzde 76'sında yüklü durumda.

iPadOS 18 ise tüm iPad'lerin yüzde 53'ünde, son dört yılda çıkan iPad'lerin ise yüzde 63'ünde yüklü.

iOS 18 KULLANIM ORANLARI

Tüm aktif iPhone modelleri:

iOS 18: Yüzde 68

iOS 17: Yüzde 19

iOS 16 ve öncesi: Yüzde 13

Son dört yılda tanıtılan iPhone modelleri:

iOS 18: Yüzde 76

iOS 17: Yüzde 9

iOS 16 ve öncesi: Yüzde 5

İPADOS 18 KULLANIM ORANLARI

Tüm aktif iPad modelleri:

iPadOS 18: Yüzde 53

iPadOS 17: Yüzde 28

iPadOS 16 ve öncesi: Yüzde 19

Son dört yılda tanıtılan iPad modelleri:

iPadOS 18: Yüzde 63

iPadOS 17: Yüzde 27

iPadOS 16 ve öncesi: Yüzde 10

APPLE INTELLIGENCE'IN ETKİSİ

Apple Intelligence yapay zeka özellikleri, iOS 18'in kullanım oranlarını etkilemiş olabilir. Ancak, Apple Intelligence'ın tüm ülkelerde ve cihazlarda kullanılamaması, bu etkinin sınırlı kalmasına neden oldu.

Apple, eski iOS sürümleri için de güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam ediyor. Bu sayede, iOS 18'e güncelleme yapmak istemeyen kullanıcılar da cihazlarını güvende tutabiliyor.