Apple, sanal gerçeklik girişimi Spaces'i satın aldı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, sanal gerçeklik firması Spaces'i satın alarak bünyesine kattı. Şirketin bu adımı, akıllı gözlükler için attığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporda; Apple'ın, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin geliştirilmesiyle ilgili bazı sorunlarla karşılaştığı ve şirketin, artırılmış gerçekliğe sahip gözlük teknolojisini geçici olarak durdurma kararı aldığı yer almıştı.

Ancak güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinde neredeyse sona yaklaştığını ve seri üretim aşamasına geldiğini bildirmişti.

Her ne kadar Apple'ın artılmış gerçeklik gözlükleri hakkında pek bir bilgi ortaya çıkmasa da şirketin attığı adımlar, bu teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor.

APPLE, SANAL GERÇEKL İK GİRİŞİMİ SPACES'İ BÜNYESİNE KATTI

Apple, ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın aldı. Henüz iki taraftan da konu ile ilgili açıklama bulunmadığı için satışın maddi boyutu netlik kazanmış değil.

Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu, AR/VR odaklı akıllı gözlük projesine entegre etmesi bekleniyor.

2016 yılında eski Dreamworks çalışanları tarafından kurulan Spaces, kullanıcılarına animasyonlu avatarlar ile sanal gerçeklik tabanlı bir video konferans ortamı sunuyor.

Yapay zeka teknolojilerini oldukça önemseyen Apple, 2010-2019 yılları arasında toplamda 20 yapay zeka girişimini bünyesine katmıştı.



