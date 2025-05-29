Apple, şimdiye kadarki en güçlü MacBook Pro'yu test ediyor

Haber Merkezi

Yeni bir sızıntı, Apple'ın en güçlü işlemcisi olan M3 Ultra çipini bir MacBook Pro modelinde denediğini, ancak bu projenin rafa kaldırıldığını öne sürüyor.

Bu iddia, teknoloji dünyasında heyecan yaratsa da Apple'ın neden böyle bir hamleden vazgeçtiği merak konusu oldu.

APPLE'IN GİZLİ PLANI: M3 ULTRA ÇİPLİ MACBOOK PRO İDDİASI

Çinli sosyal medya platformu BiliBili'de paylaşılan bilgilere göre Apple, M3 Ultra çipine sahip bir MacBook Pro geliştirmeyi düşündü.

İddiaya göre, bu henüz piyasaya sürülmemiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine ait kod referansları, bir iPhone 16 mühendislik prototipinde çalışan iOS 18'in dahili bir sürümünde bulundu.

Sızıntıyı yapan kişi, /AppleInternal/Diags/Tests/ klasöründeki bir dosyada J514d ve J516d kod adlarını bulduğunu iddia ediyor.

J514 ve J516, M3 Pro ve M3 Max işlemcili mevcut 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin kod adlarıyken, 'd' ekinin M3 Ultra'lı Mac Studio'nun (J575d) kod adında olduğu gibi Ultra çipine işaret ettiği düşünülüyor.

M3 ULTRA NEDEN BU KADAR GÜÇLÜ

Apple'ın M3 Ultra çipi, şu anda Mac Studio ile sınırlı ve markanın en güçlü Mac işlemcisi olarak biliniyor.

32 çekirdekli bir CPU, 80 çekirdeğe kadar GPU ve 512 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunan bu işlemci, profesyonel düzeyde performans gerektiren görevler için tasarlanmış bir canavar niteliğinde.

Böyle bir çipin bir MacBook Pro modeline entegre edilmesi, taşınabilir bilgisayar dünyasında performans çıtasını oldukça yükseltebilirdi. Ancak bu durum, beraberinde bazı teknik zorlukları da getirebilirdi.

M3 ULTRA'LI MACBOOK PRO NEDEN PİYASAYA SÜRÜLMEDİ

Apple, ekim ayında M3 Ultra yerine M4, M4 Pro ve M4 Max işlemci seçenekleriyle en yeni MacBook Pro modellerini piyasaya sürdü.

Görünüşe göre Cupertino merkezli teknoloji devi, M3 Ultra çipini bir dizüstü bilgisayara entegre etme fikrinden vazgeçti.

Bu kararın ardında, M3 Ultra gibi güçlü bir çipin üretebileceği aşırı ısınma ve bunun bir dizüstü bilgisayarın pil ömrü üzerindeki olası olumsuz etkileri gibi çeşitli teknik nedenler olabileceği tahmin ediliyor.