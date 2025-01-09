Apple: Siri verileri hiçbir zaman satılmadı

AA & Ensonhaber

Apple, kullanıcı verilerini koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek yaptığı açıklamada, Siri’nin asla pazarlama profilleri oluşturmak amacıyla kullanılmadığını, reklamda yer almadığını ve hiçbir koşulda üçüncü kişilere satılmadığını vurguladı.

"SİRİ, CİHAZDA ÇALIŞACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Şirket, Siri'nin gizliliğini daha da güçlendirmek amacıyla sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirdiğini belirtti ve bu çabaların süreceğini kaydetti. Ayrıca, Apple, kullanıcı verilerinin gizliliğini korumak için Siri'nin mümkün olduğunca cihaz üzerinde çalışacak şekilde tasarlandığını ve verilerin Apple sunucularına iletilmediğini de açıkladı.

TOPLU DAVADA 95 MİLYON DOLAR ÖDEYEREK ANLAŞILDI

Bu açıklama, Apple’ın sesli asistan teknolojisiyle ilgili, kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddialarıyla açılan toplu davada anlaşmaya varıp 95 milyon dolar ödeme kararı almasının ardından geldi. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White’ın onayına sunulan ön anlaşma, geçtiğimiz hafta Oakland'daki federal mahkemeye sunulmuştu. Dava, Siri'nin istenmeden etkinleşip kullanıcıların rızası olmadan kaydedilen konuşmaların üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddialarıyla açılmıştı, ancak Apple tüm suçlamaları reddetmişti.