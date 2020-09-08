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    Apple, su üzerindeki ilk mağazasının içini gösteren fotoğrafları yayınladı

    Apple, su üzerindeki ilk mağazasının içini gösteren fotoğrafları yayınladı

    Apple, geçtiğimiz günlerde Singapur'da açılan ve tamamen suyun üzerinde bulunan ilk mağazasına ait iç mekan görsellerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 17:48
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    Koronavirüs nedeniyle tedarik sıkıntıları yaşayan ve iPhone 12 serisinin tanıtımını ekim ayına ertelemek zorunda kalan Apple, diğer yandan yeni Apple Store'lara yatırım yaparak mağaza ağını genişletiyor.

    Kısa bir süre sonra Singapur'daki üçüncü mağazasını açan ABD'li şirket, tasarım anlamında da çıtayı bir üst seviyeye çıkardı. Çünkü yeni mağaza, şirketin su üstünde duran ilk mağazası oldu.

    Toplamda 23 dili akıcı bir şekilde konuşabilen 148 kişinin çalıştığı ve profesyonel hizmet sunan mağaza, müşterilere etkileyici bir Apple Store deneyimi yaşatıyor.

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    Singapur Körfezi'nde yer alan "Marina Bay Sands" konumundaki yeni mağaza, küre şeklinde kubbeli bir yapıya sahip. Müşteriler, körfezin suyunu yansıtabilen cam panellerle kaplı Apple Store'a ahşap bir köprüden geçerek ulaşabiliyor.

    APPLE'DAN YENİ FOTOĞRAFLAR

    Apple'ın yeni mağazasının dış tasarımı kadar içi de oldukça merak ediliyordu. ABD'li şirket, su üzerinde duran ilk mağazasından yeni fotoğraflar paylaştı.

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    Instagram: @eshteknoloji

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