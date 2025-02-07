Apple, tablet pazarında liderliği sürdürüyor: İşte en çok satan markalar

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Canalys'in son raporuna göre, Apple, 2024 yılında dünya çapında en çok tablet satan şirket oldu.

iPad serisi, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 oranında büyüme kaydetti. 4. çeyrekte ise bu oran yüzde 13,8 oldu.

XIAOMI YÜKSELİYOR

Apple liderliğini korusa da Xiaomi'nin hızlı yükselişi dikkat çekiyor. Özellikle Pad 7 Pro modeliyle başarılı bir yıl geçiren Xiaomi, 4. çeyrekte sevkiyatlarını yüzde 50'den fazla artırdı.

Şirketin yıllık satışları ise 2023'e göre yüzde 73,1 oranında arttı. Bu performansıyla Xiaomi, Amazon'u geride bırakarak Huawei ve Lenovo'yu tehdit etmeye başladı.

Tablet pazarında ikinci sırada ise Samsung yer alıyor. Şirket, 2024 yılında Galaxy Tab S10 Plus, Tab S9 FE ve Tab S6 Lite modelleriyle başarılı bir performans sergiledi. Ancak Samsung'un büyüme oranı, Apple ve Xiaomi'nin gerisinde kaldı.

Pandemi döneminde büyük bir büyüme gösteren tablet pazarı, 2021 yılında düşüşe geçmişti. Ancak 2024 yılında pazar yeniden büyümeye başladı. 2024 yılındaki satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında arttı. 2025 yılının da büyüme yılı olması bekleniyor.

Canalys'in tahminlerine göre, 2024 yılında dünya genelinde 147,6 milyon tablet satıldı. Bu rakam, 2023 yılına göre önemli bir artış olsa da 2020 yılındaki rekor seviyenin altında kalıyor.