Apple: Talep konusunda sıkıntı yaşıyoruz

Koronavirüs ve çip krizi nedeniyle üretimde aksamalar yaşayan Apple, şimdi ise talep konusunda da çok ciddi bir yavaşlama olduğunu duyurdu.

Counterpoint Research araştırmasına göre Apple, çip sıkıntısına iyi dayandı ve en az etkilenen marka konumunda. Öyle ki şirket, yılın üçüncü çeyreğinde çip krizine rağmen akıllı telefon pazar payını yüzde 3 artırmayı başardı.

Ancak son zamanlarda çip sıkıntısı, Apple'ı daha fazla etkilemiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Apple, üretimde bazı sorunlar yaşadığını açıklamıştı.

TALEP SORUNLARI DA BAŞLADI

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynakların aktardığı bilgilere göre Apple, parça üreticilerine, iPhone 13 serisi için talebin azaldığı uyarısında bulundu.

Ürünlerin piyasaya çıkmasından önce 90 milyon telefon satmayı hedefleyen Apple, bu hedefini 10 milyon azaltmıştı. Şimdi ise bu rakamın daha da aşağıya çekileceği söyleniyor.

Tüketiciler, iPhone 13 modellerinin bir önceki seriden çok fazla farklı olmadığını düşünüyor. 2022’de piyasaya çıkacak iPhone’larda daha büyük değişiklikler bekleniyor. Bu nedenle müşteriler, bir sonraki iPhone serisini bekliyor.

Apple, devasa satın alma gücü ve çip satıcılarıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları nedeniyle, üçüncü çeyrekte akıllı telefon ve tablet alanında rakiplerinden daha fazla büyüdü.

Ancak Apple'ın üst düzey patronu Tim Cook, önümüzdeki haftalarda tedarik sorunlarının daha kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.