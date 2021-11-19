Apple, tamamen ekrandan oluşan iPhone patenti aldı

Apple, her yeri camdan ve dokunmatik ekrandan oluşan bir iPhone patenti aldı. Böylece her yıl karşımıza çıkan bu konseptin, gelecekte gerçek olma ihtimali doğdu.

İki yıl önce Xiaomi, her yeri ekrandan oluşan Mi Mix Alpha modelini görücüye çıkarmıştı. Yıllardır bu tasarımın iPhone'lar için de kullanılacağı iddia edilmiş ve karşımıza birçok konsept tasarım çıkmıştı.

Apple, her yeri camdan ve dokunmatik ekrandan oluşan bir iPhone patenti aldı. Böylece her yıl karşımıza çıkan bu konseptin, gerçek olma ihtimali doğdu.

"CAM KAPLI ELEKTRONİK CİHAZ"

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin onayladığı ve 16 Kasım’da yayınlanan patent, ‘"Cam kaplı elektronik cihaz" ismiyle listelendi.

Patent açıklamasına göre, cihazın tüm yüzeyi camla ve dokunmatik ekranla kaplı olacak.

Tıpkı Xiaomi Mi Mix Alpha gibi her yeri cam olan bir iPhone'un gelecekte karşımıza çıkma ihtimalini gündeme getiren söz konusu patent, kullanıcılara sonsuz bir ekran deneyimi sunabilecek.

Örneğin panaromik bir fotoğraf açtığınızda; fotoğraf cihazın yalnızca önünde değil, yanları ve arkasında tam genişlikte görüntülenebilecek.

Apple’ın patenti, ses ve güç tuşlarına da çözüm getiriyor. Bu tuşlar, yine telefonun yan kısmına dokunmatik olarak yerleştiriliyor.

Şunu söylemeliyiz ki aşağıdaki patent görüntüsü şimdilik yalnızca listelenmiş bir dosyadan ibaret. Bu nedenle gelecekte böyle bir iPhone'un karşımıza çıkacağını kesin bir dille söyleyemeyiz.