Apple tedarikçisi Foxconn'un gelirleri dibe vurdu

Apple'ın Çin'deki tedarikçisi Foxconn'un gelirleri, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı. Ayrıca şirketin Çin'de faaliyet gösteren tedarikçileri de üretimi durdurma kararı almıştı.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor. Foxconn'un geçici olarak kapattığı Çin'deki fabrikada ise bu iPhone'ların yarısından fazlasının üretimi gerçekleşiyor.

Bu nedenle fabrikanın kapalı olduğu her gün, Apple'ın hanesine eksi olarak yazıldı.

FOXCONN'UN GELİRLERİ SERT DÜŞTÜ

Foxconn, ocak-mart dönemine ait gelir istatistiklerini paylaştı. Şirketin net kârı yüzde 90'lık düşüşle, 70.3 milyon dolara geriledi. Şirket, 2000 yılının ilk çeyreğinden beri ilk kez bu kadar az gelir elde etmiş oldu.

Foxconn, oldukça zorlu geçen ilk çeyrekten sonra yavaş yavaş gelirlerin de normale dönmesini bekliyor. Ancak dünyayı saran koronavirüs nedeniyle üretim olsa bile talep oldukça az.

Bu nedenle şirketin, gelecek aylarda nasıl bir yol haritası izleyeceği bilinmiyor.