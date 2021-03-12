Apple, ticari sırlarını çaldığı için eski mühendisini mahkemeye verdi

Apple, şirketin ticari sırlarını gazetecilerle paylaştığı gerekçesiyle eski bir mühendisini dava etti.

Apple, dün yayınlanan mahkeme belgelerine göre, şirketin ticari sırlarını bir gazeteciye sızdırdığı suçlamaları nedeniyle eski bir çalışanına dava açtı.

Davada Apple, 11 yıldan fazla bir süredir şirkette gelişmiş bir malzeme mühendisi ve MacBook tasarımcısı olarak çalışan Simon Lancaster'ın, hassas bilgilere erişmek için "şirket içindeki konumunu ve güvenini kötüye kullandığını" iddia etti.

"GİZLİ BİLGİLERİN ÇALINMASI HERKESE ZARAR VERİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Apple sözcüsü, "On binlerce Apple çalışanı, müşterilerimizi memnun etmek ve dünyayı değiştirmeleri için onları güçlendirmek umuduyla her gün yeni ürünler, hizmetler ve özellikler üzerinde yorulmadan çalışıyor. Ancak gizli bilgilerin çalınması, çalışanlarımızın çabalarını baltalıyor, Apple'a ve müşterilerimize zarar veriyor.

Simon Lancaster'ın kişisel kazanç uğruna ticari sırlarımızı kasıtlı olarak çalmasını, etiğimizi ve politikalarımızı ihlal etmesini çok ciddiye alıyoruz. Değer verdiğimiz yenilikleri korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.





İLK SIZINTILAR 2018'DE BAŞLADI

Apple, Lancaster'ın 2018'de isimsiz bir gazeteciyle yazışmaya başladığını ve onlara "yayınlanmamış Apple donanım ürünleri, mevcut donanım ürünlerinde duyurulmamış özellik değişiklikleri ve gelecekteki ürün duyuruları" hakkında bilgi vermeye devam ettiğini iddia etti.

Gazetecinin, geçtiğimiz yıl ekim ayında, "Apple Project X" olarak adlandırılan, gizli bir Apple projesi hakkında Lancaster'dan bilgi talep ettiği iddia edildi. Lancaster ise, "Project X" toplantısına katıldıktan hemen sonra istifasını sundu.

Apple'a göre şirketin sırlarını sızdıran Simon Lancaster, istifasını vermeden hemen önce, şirketin ağındaki ticari sırların yer aldığı dosyaları indirerek beraberinde götürdü.

Söz konusu dava şimdilik bir karara bağlanmasa da Lancaster'ın yüklü bir ceza alacağı tahmin ediliyor.