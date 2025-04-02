Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı: İşte yeni iPhone fiyatları

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Teknoloji devi Apple, Türkiye pazarındaki ürünlerine beklenmedik bir zam yaparak fiyatları güncelledi.

iPhone 16, M4 çipli MacBook, Apple Watch ve AirPods gibi popüler ürünler dahil olmak üzere, tüm Apple ürünlerinin fiyatları arttı.

İPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU

Apple'ın en yeni akıllı telefonu iPhone 16 fiyatları, zamdan en çok etkilenen ürünler arasında yer aldı.

Model ve depolama seçeneklerine göre iPhone 16 eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

iPhone 16e - 47 bin 999 TL > 49 bin 999 TL

iPhone 16 - 64 bin 999 TL > 69 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 73 bin 999 TL > 79 bin 999 TL

iPhone 16 Plus - 73 bin 999 TL > 79 bin 999 TL

iPhone 16 Pro - 82 bin 999 TL > 89 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max - 99 bin 999 TL > 109 bin 999 TL

EN PAHALI iPHONE 13O BİN TL'Yİ AŞTI

Ülkemizde en pahalı iPhone olarak satılan iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı ise son zamlardan sonra 119 bin 999 TL'den 131 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPHONE 15 YENİ FİYATLAR

iPhone 15 128 GB - 59 bin 999 TL

iPhone 15 256 GB -65 bin 499 TL

iPhone 15 512 GB -76 bin 499 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - 69 bin 999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - 75 bin 499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - 86 bin499 TL