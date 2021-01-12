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    Apple ile Hyundai mart ayında sözleşme imzalayacak

    Hyundai ile Apple, ortak olarak sürücüsüz elektrikli araç üretimi için mart ayında sözleşme imzalamayı planlıyor.
    • REUTERS
    • 12.01.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 10:05
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    Apple ile Hyundai mart ayında sözleşme imzalayacak

    Apple'ın, yıllardır sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Son zamanlarda ise Apple'ın otomobili hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Tamamen elektrikli olması beklenen otomobil hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış ve şirket, günümüze kadar bu projeyi gizlilikle yürütmeyi başarmıştı.

    Ancak geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

    HYUNDAI İLE APPLE ORTAK OLACAK

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den yapılan açıklamada, iki şirketin şu anda görüştüğü, ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu bilgisine yer verilmişti.

    apple car

    MARTTA İMZALAR ATILABİLİR

    Korea IT News gazetesinin haberine göre Hyundai Motor ve Apple, sürücüsüz elektrikli araç üretimi için mart ayında sözleşme imzalamayı planlıyor. Söz konusu haberde, iki şirketin 2024 yılında ABD'de üretime başlamayı planladığı ifade edildi.

    Hyundai hisseleri sabah gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 14,6 yükselirken Hyundai'nin otomobil parçaları üreten iştiraki Hyundai Mobis hisseleri yüzde 12,7 yükseldi.

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