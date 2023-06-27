Apple Vision Pro için kordon üretilecek Apple, ağırlık sorunlarıyla başa çıkmak için Vision Pro gözlüklere ikinci bir kordon üretmeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Apple, ayrı bir kordon üretecek

Apple, ağırlık sorunlarıyla başa çıkmak için Vision Pro gözlüklere ikinci bir kordon üretmeyi planlıyor.

Ancak üretilen bu kordonun 3500 dolarlık kutunun içine dahil edilmeyeceği, isteyen kullanıcılara ayrı olarak satılacağı öne sürüldü.

Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun kullanıcıların kafasında ağırlık hissi yaratmaması için ikinci bir kordona ihtiyaç olduğunu fark etti.

Çünkü birçok Vision Pro test kullanıcısı, birkaç saatlik kullanımın ardından cihazın ağırlaştığını rapor etmişti.