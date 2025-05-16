Apple Vision Pro yakında kullanıcıların gözleriyle kaydırma yapmasına olanak tanıyacak

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Teknoloji devi Apple, Vision Pro başlığı için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde değiştirebilecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor: Gözle kaydırma.

Şu anda visionOS 3 kapsamında test edilen bu özellik, kullanıcıların yazılımlar arasında sadece gözlerini kullanarak gezinmelerine olanak tanıyacak ve böylece gezinirken, okurken veya diğer işlemleri yaparken el hareketlerine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

GÖZLE KAYDIRMA ÖZELLİĞİ KULLANICI DENEYİMİNİ GELİŞTİRECEK

3 bin 499 dolarlık Vision Pro başlığındaki Apple'ın tüm yerleşik uygulamalarında çalışacak olan gözle kaydırma özelliği, mevcut göz izleme donanım ve yazılımlarından yararlanacak.

Apple ayrıca, geliştiricilerin bu teknolojiyi kendi yazılımlarına entegre edebilmeleri için bir altyapı hazırlıyor ve bu yeni özelliğin 9 Haziran'da başlayacak yıllık geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay, visionOS'un arkasındaki ekip yeniden yapılandırılarak çalışanlar, Apple'ın yazılım mühendisliği organizasyonu içinde yeni bir birleşik Siri ve visionOS yazılım ekibine geçti.

Bu yeniden yapılanma, şirketin yazılım mühendisliği yeteneklerini geliştirme ve sinirsel kontrollü arayüzler gibi yeni erişilebilirlik teknolojilerine destek verme çabalarıyla örtüşüyor

APPLE VISION ÜRÜN AİLESİNİ GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

Apple, Vision ürün serisi için başlığın daha hafif bir versiyonu ve Mac'e bağlanabilen bir model gibi gelecekteki donanım cihazları üzerinde de çalışıyor.

Şirket ayrıca, hem artırılmış gerçeklik (AR) özellikli hem de AR olmayan akıllı gözlükler geliştiriyor ve bu ürünlerin de Vision Pro ile aynı işletim sistemini kullanması bekleniyor.