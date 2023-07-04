Apple Vision Pro'da üretim kesintisi yaşanıyor Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretiminin hedeflenenden daha az olacağı ifade edildi.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Apple, üretim sorunlarıyla boğuşuyor

Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretiminin, hedeflenenden daha az olacağı ifade edildi.

Ürünün karmaşık tasarımı ve üretim zorlukları, hedeflerin düşürülmesinin başlıca nedenlerinden olarak gösterilirken, cihazın daha uygun fiyatlı bir versiyonu için planlar da ertelenmek zorunda kaldı.

Apple Vision Pro'yu ilk olarak üretecek olan Çinli üretici Luxshare'in, 2024'te 400 bin birimden az üretmesi bekleniyor.

Financial Times, her bir göz için iki mikro-OLED ekranın üretimi ve eşlik eden dışa dönük lensin muhtemelen teknoloji devi için en büyük zorluk olduğunu belirtiyor.

Ekranlar mevcut piyasada bulunan herhangi bir televizyondan daha yüksek bir çözünürlük sunarken, dışa dönük lens gözlük takan kişinin gözlerini dış dünyaya yansıtıyor.