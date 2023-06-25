Apple Vision Pro'ya seyahat modu geliyor Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'ya seyahat modu özelliği getirecek.

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Seyahat modu olacak

Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'ya seyahat modu özelliği getirecek.

Vision Pro'yu uçak yolculuğunuzda kullanmak istiyorsanız seyahat modunu açmanız gerekecek. Ayrıca kullanıcının kulaklık takarken etraftaki yolculara rahatsızlık vermemek için seyahat modunda kalması istenecek.