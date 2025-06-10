Apple Watch modelleri için watchOS 26 güncellemesi tanıtıldı

Haber Merkezi

Apple, dün akşam gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğinde, Apple Watch akıllı saatlere önümüzdeki aylarda sunulacak olan watchOS 26 güncellemesini resmen duyurdu.

Yeni sürüm, baştan aşağı yenilenen bir tasarım, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim ve kullanışlı özelliklerle geliyor.

TASARIM VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ SPOR ÖZELLİKLERİ

watchOS 26, Apple'ın yeni "Liquid Glass" tasarım dilini benimseyerek saat arayüzünün her kısmında daha parlak, yansıtıcı ve canlı bir görünüm sunacak.

Egzersiz uygulaması da baştan aşağı yenilenirken, en dikkat çeken yenilik "Workout Buddy" oldu.

Bu "spor arkadaşı", spor ve sağlık verilerinizi kullanarak size özel geri bildirimler sunacak ve hatta bir koşuya başlamadan önce size motivasyon konuşması bile yapabilecek. Bu özellik, şimdilik sadece İngilizce dilinde sunulacak.

AKILLI YIĞIN, CANLI ÇEVİRİ VE YENİ JESTLER

"Akıllı Yığın" özelliği, daha fazla veri toplayarak daha iyi tahminler yapacak ve size özel önerilerde bulunacak. Apple Watch'un Mesajlar uygulamasına ise iOS 26'da duyurulan "Canlı Çeviri" özelliği geliyor; bu sayede yabancı dilde gelen mesajlar doğrudan bileğinizde kendi dilinize çevrilecek.

Ayrıca, tek bir bilek hareketiyle bildirimleri reddedip kapatma imkanı sunan yeni bir jest kontrolü de ekleniyor.

Canlı çeviri ve jest kontrolünün yalnızca Apple Watch Series 9 ve daha yeni modellerde kullanılabileceği belirtildi.

YENİ UYGULAMALAR VE KULLANIŞLI İŞLEVLER

iPhone ve Mac'lerin en kullanışlı uygulamalarından olan "Notlar", nihayet watchOS 26 ile Apple Watch modellerine de geliyor.

Kullanıcılar, notlarını bileklerinden görebilecek, Siri veya klavye ile yeni notlar oluşturabilecek.

Diğer bir kullanışlı özellik ise "arama bekletme yardımı". Bu özellik, müşteri hizmetleri gibi bir yeri aradığınızda hatta beklerken, temsilci telefona geldiğinde sizi bileğinizden uyararak aramaya dönmenizi sağlayacak.

GÜNCELLEME ALACAK APPLE WATCH MODELLERİ

Eylül ayında yayınlanması bekleyen güncellemeyi alacak Apple Watch modelleri şu şekilde:

Apple Watch SE (2’inci nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2