Apple Watch modellerinin ABD yasağı kalktı

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ABD Federal Daire Temyiz Mahkemesi, ABD Patent ve Marka Ofisi Patent Yargılama ve Temyiz Kurulu'nun (PTAB) daha önce verdiği kararı onayladı.

Bu karara göre, sağlık teknolojisi firması AliveCor'a ait üç patent "patentlenemez" olarak kabul edildi.

Bu gelişme, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) Apple Watch modellerine getirebileceği ithalat yasağını ortadan kaldırdı. Apple, bu kararla birlikte rahat bir nefes aldı.

PATENT İHLALİ İDDİALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

AliveCor, 2021 yılında Apple Watch'un kalp atış hızı izleme sensörünün kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia ederek ITC'ye başvurmuştu.

ITC, ilk başta AliveCor lehine karar vermiş, ancak Apple'ın itirazı üzerine PTAB, patentlerin "patentlenemez" olduğuna hükmetmişti.

Bu kararın ardından AliveCor, temyize gitmiş ancak sonuç değişmedi. ITC'nin ithalat yasağı getirme ihtimali, temyiz sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte ortadan kalkmış oldu.

AliveCor, mahkemenin kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Şirket, PTAB'nin, ITC'nin patentlerin geçerli olduğuna karar verirken yaptığı ikincil değerlendirmeleri dikkate almadığını savundu.

AliveCor, yasal mücadeleye devam edeceklerini ve kalp sağlığı alanındaki yeniliklerine odaklanacaklarını belirtti.

APPLE'DAN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Apple, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, kullanıcıların hayatlarını iyileştirmeye yönelik sağlık ve zindelik özelliklerine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Şirket, bu alandaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.