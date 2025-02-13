Apple Watch Series 10'da can sıkıcı hoparlör sorunu: Kullanıcılar şikayetçi

Haber Merkezi

Apple, teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olarak, ürünlerini piyasaya sürmeden önce titizlikle test ediyor.

Ancak, bazen donanım kusurları gözden kaçabiliyor ve bu durum kullanıcılar için can sıkıcı sorunlara yol açabiliyor.

Son olarak, Apple Watch Series 10 kullanıcıları, akıllı saatin hoparlöründe yaşadıkları bir sorun nedeniyle şikayet yağmuruna tuttu.

Reddit ve Apple'ın destek forumlarında yer alan çok sayıda gönderide, kullanıcılar hoparlörün ses seviyesinin zamanla azaldığını ve hatta tamamen kesildiğini belirtti.

HOPARLÖR SORUNU: KRONİK BİR HALE Mİ GELDİ

Kullanıcıların bildirdiğine göre, hoparlör sorunu akıllı saatin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmaya başladı.

Bazı kullanıcılar, bir veya iki aylık kullanımdan sonra hoparlörün sesinin azaldığını fark etti. Hatta bazı kullanıcılar, hoparlörün tamamen sustuğunu veya cızırtılı sesler çıkardığını bildirdi.

APPLE'DAN HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Apple, hoparlör sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, sorunu bildiren ve şirketin destek ekibiyle iletişime geçen kullanıcılara yeni bir Apple Watch Series 10 önerildiği belirtiliyor.

Bu durum, Apple'ın sorunun farkında olduğunu ve çözüm arayışında olduğunu gösteriyor.

Apple Watch Series 10 kullanıcıları, hoparlör sorununun kronik bir hale gelmesinden endişe ediyor.

Bazı kullanıcılar, yeni bir cihazla değiştirildikten sonra bile aynı sorunun tekrar ortaya çıktığını bildirdi. Bu durum, sorunun sadece belirli cihazlara özgü olmadığını ve üretim kaynaklı bir sorun olabileceğini düşündürüyor.