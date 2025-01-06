Apple Watch Series 4 eski ürünler listesine eklendi

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Apple, eski ve modası geçmiş ürünler listesini güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte, Apple Watch Series 4 "eski" olarak kabul edildi.

APPLE WATCH SERİES 4 ARTIK ONARILAMAYABİLİR

Apple, 5 yıldan uzun süredir piyasada olmayan ürünleri "eski" olarak sınıflandırıyor.

Apple Watch Series 4, 2018 yılında piyasaya sürülmüştü ve artık "eski" kategorisine girdi. Bu, Apple'ın bu saat için artık onarım desteği sunmayacağı anlamına geliyor.

Apple, eski ve modası geçmiş ürünleri listeleyen bir web sayfası yayınlıyor. Bu listede, Apple Watch Series 4'ün yanı sıra 2019 15 inç MacBook Pro gibi diğer ürünler de yer alıyor.

İPHONE X VE DİĞER ESKİ ÜRÜNLER

Geçtiğimiz yıl iPhone X, AirPods ve HomePod da eski ürünler listesine eklenmişti. iPhone'larda ise iPhone 6s ve daha eski modeller "eski" olarak kabul ediliyor.

Apple, Apple Watch Series 4 için yazılım desteğini de sonlandırdı. Bu saat, watchOS 10'dan sonra yeni bir watchOS güncellemesi almayacak.