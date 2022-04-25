Apple Watch Series 6 için ücretsiz onarım programı başladı

Apple Watch Series 6 modelinde siyah ekran sorunu olduğunu kabul eden Apple, ücretsiz onarım programını hayata geçirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Watch Series 6 ve Watch SE modellerini 2020 yılının Ekim ayında tanıtmıştı.

Apple Watch Series 6 kullanıcıları, yaklaşık iki yıldır ekranın aniden karardığı yönünde şikayetlerde bulunuyordu.

Kullanıcılar, bu sorundan kurtulmak için saati yeniden başlatsa da bir süre sonra aynı sorun yeniden ortaya çıkıyor.

Apple sorunu kabul etti

Yıllar sonra Watch Series 6 modelinde siyah ekran sorunları olduğunu kabul eden Apple, tıpkı daha önce iPhone, MacBook ve iPad modellerinde olduğu gibi ücretsiz bir onarım programı başlattı.

Apple'ın onarım programı sayfasına göre söz konusu sorun, Nisan 2021 ile Eylül 2021 arasında üretilen 40 mm Apple Watch Series 6 modelinde görülüyor.

Arıza sorgulama

Eğer siz de benzer sorunlar yaşayan bir Apple Watch Series 6 kullanıcısıysanız, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz onarım sayfasına ulaşın ve saatinizin seri numarası ile sorgulama yapın.

Akıllı saatinizin programa uygun olduğu tespit edilirse, doğrudan Apple’dan veya Apple yetkili servis sağlayıcısından ücretsiz destek alabilirsiniz.