Analist Mark Gurman, Apple Watch Series 7 hakkında yeni bilgiler paylaştı. İşte Apple'ın yeni akıllı saati hakkında detaylar...

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Nabız ölçme, uyku takibi ve stres düzeyi gibi sağlık bilgileri hakkında bize bilgi veren akıllı saatler, her geçen sürede yeni özelliklere kavuşuyor.

Güvenilir Bloomberg analistlerinden Mark Gurman, yaklaşan Apple Watch Series 7 akıllı saat modeliyle ilgili merak edilen bazı önemli teknik detayları paylaştı.

APPLE WATCH SERIES 7 TÜM DETAYLAR

Daha önce gelen iddialar, Apple'ın yeni akıllı saatlerinde kan şekeri ölçme özelliğinin olacağını gösteriyordu. Ancak Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre bu özellik, Apple Watch Series 7 modellerinde olmayacak ve en erken gelecek yıl karşımıza çıkacak.

Apple Watch Series 7 modellerinde daha ince bir cam kullanacak Apple, bu sayede daha iyi görünürlük ve parlaklık sunacak.

Ayrıca yeni modellerin, mevcut modellere göre daha kalın olacağı ve daha yüksek batarya kapasitesi sunacağı belirtiliyor.

Bu sayede Apple, kullanıcıların en çok şikayet ettiği şarj ömrü sürelerini biraz daha yukarı çekmeye çalışacak.

Apple Watch Series 7 ile gelecek diğer özellikler arasında, yeni S7 işlemci ve daha gelişmiş kablosuz özellikler gibi detaylar da var.

EYLÜLDE TANITILACAK

Apple Watch Series 7 modellerinin, önümüzdeki eylül ayında iPhone 13 serisiyle birlikte tanıtılması ve satışa çıkması bekleniyor.