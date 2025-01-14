Apple Watch, tansiyon ölçme özelliğine kavuşuyor

Haber Merkezi

Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı tansiyon ölçme özelliğini sonunda Apple Watch'lara getiriyor.

Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3, yüksek tansiyonu tespit edebilen bir özellikle satışa sunulacak.

TANSİYON SENSÖRÜ

Apple'ın yeni akıllı saatleri, yüksek tansiyonu tespit edebilen bir sensörle donatılacak. Bu özellik, kullanıcıların sağlıklarını daha yakından takip etmelerine yardımcı olacak.

NASIL ÇALIŞIYOR

Apple Watch'taki tansiyon ölçme özelliği, geleneksel tansiyon aletlerinden farklı çalışacak. Apple Watch, bileğinizdeki sensörleri kullanarak tansiyonunuzu ölçecek.

Apple Watch, kullanıcılara kesin tansiyon rakamları vermeyebilir. Ancak, yüksek tansiyon tespit edildiğinde kullanıcıyı uyararak geleneksel bir tansiyon aletiyle ölçüm yapmasını önerebilir.

Yüksek tansiyon, birçok sağlık sorununun habercisi olabilir. Apple Watch'ın yüksek tansiyonu tespit edebilmesi, kullanıcıların erken teşhis ve tedavi şansı elde etmesini sağlayabilir.

ESKİ MODELLER DESTEKLEMEYECEK

Yüksek tansiyon tespit özelliğinin, eski Apple Watch modellerine gelmesi beklenmiyor.