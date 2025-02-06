Apple, yeni etkinlik uygulamasını yayınladı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni bir uygulama olan Invites'ı kullanıma sundu.

Uygulama, kullanıcıların etkinlik davetiyeleri oluşturmasına ve paylaşmasına, paylaşılan albümlere katkıda bulunmasına ve Apple Music çalma listeleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyor.

INVITES NASIL KULLANILIR

Yeni uygulama App Store'dan indirilebilir veya icloud.com/invites adresinden web üzerinden erişilebilir.

iCloud+ aboneleri davetiye oluşturabilir ve Apple Hesabı veya Apple cihazı olsun olmasın herkes RSVP gönderebilir.

Invites'ı kullanmak oldukça basit. Fotoğraf kütüphanesinden veya uygulamanın arka plan galerisinden bir resim seçerek başlayabilirsiniz.

Konukların etkinliğe yol tarifi ve hava durumu bilgisi almasını sağlamak için Haritalar ve Hava Durumu gibi diğer uygulamalarla entegrasyon da mevcut.

Invites, davetiye oluşturmanın yanı sıra kullanıcıların her davette özel bir Paylaşılan Albüme fotoğraf ve video katkıda bulunmalarına da olanak tanıyor.

Ayrıca, Apple Music aboneleri, konukların doğrudan Invites'tan erişebileceği özel bir etkinlik müzik listesi oluşturabilirler.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖZELLİKLER

Invites uygulaması, Apple Intelligence'ı kullanarak kullanıcılara yerleşik Image Playground deneyiminden yararlanma olanağı sunuyor.

Kullanıcılar, fotoğraf kütüphanelerindeki kavramları, açıklamaları ve kişileri kullanarak orijinal görseller oluşturabilirler. Ayrıca, davetiye oluştururken Writing Tools'dan da yararlanabilirler.