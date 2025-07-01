Apple, yeni nesil takip cihazı AirTag 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor

Apple'ın 2021'de piyasaya sürdüğü popüler ürün takip cihazının yenilenmiş versiyonu AirTag 2'nin yakında tanıtılacağına dair söylentiler artıyor.

Güvenilir kaynaklar, yeni cihazın bu yılın üçüncü çeyreğinde, muhtemelen eylül ayındaki iPhone 17 etkinliğinde duyurulabileceğini öne sürüyor.

EN BÜYÜK YENİLİK: ARTIRILMIŞ TAKİP MESAFESİ

AirTag 2'nin en önemli geliştirmesinin, içerisinde yer alacak ikinci nesil ultra geniş bant (UWB çipi) olması bekleniyor.

Bu yeni çip sayesinde kullanıcılar, "Hassas Bulma" özelliğini kullanarak cihazı mevcut modele göre üç kata kadar daha uzaktan, yaklaşık 60 metreden takip edebilecek.

DAHA YÜKSEK SES, AYNI PİL ÖMRÜ

Apple'ın ayrıca, kötüye kullanımı önlemek amacıyla AirTag 2'deki hoparlörü eskisinden daha yüksek sesli yapmayı planladığı belirtiliyor.

Ancak raporda, cihazın şarj edilebilir bir pile sahip olmayacağı ve mevcut model gibi değiştirilebilir CR2032 pil kullanmaya devam edeceği ifade ediliyor.