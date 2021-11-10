Apple zor durumda: iPhone 13 talepleri karşılanamıyor

Gelen bilgilere göre Apple, önümüzdeki şubat ayına kadar iPhone 13 serisinde tedarik problemleri yaşayacak.

Counterpoint Research araştırmasına göre Apple, çip sıkıntısına iyi dayandı ve en az etkilenen marka konumunda. Öyle ki şirket, yılın üçüncü çeyreğinde çip krizine rağmen akıllı telefon pazar payını yüzde 3 artırmayı başardı.

Ancak son zamanlarda çip sıkıntısı, Apple'ı daha fazla etkilemiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Apple, iPhone 13'e daha fazla çip tedarik edebilmek için iPad tabletlerin üretimini azaltma kararı almıştı.

TEDARİK PROBLEMİ ŞUBATA KADAR SÜRECEK

Apple'ın eylül ayında tanıttığı iPhone 13 serisinde arz sorunları yaratıyor. Yeni tedarik zinciri raporları, mevcut üretimin Şubat 2022'ye kadar talebi karşılayamayacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz nisan ayında yaptığı bir açıklamayla Apple, krizin öncelikle iPad ve Mac üretimini, daha sonra ise iPhone üretimini etkileneceği konusunda uyarmıştı.

Son olarak Tim Cook, tedarik sorunlarının geçtiğimiz çeyrekte şirkete yaklaşık 6 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Apple, devasa satın alma gücü ve çip satıcılarıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları nedeniyle, üçüncü çeyrekte akıllı telefon ve tablet alanında rakiplerinden daha fazla büyüdü.

Ancak Apple'ın üst düzey patronu Tim Cook, önümüzdeki haftalarda tedarik sorunlarının daha kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.