Apple'dan Avrupa Birliği'ne sert eleştiri: Endişeliyiz

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Apple, Avrupa Birliği'nin (AB) önümüzdeki aylarda uygulaması gereken belirli birlikte çalışabilirlik gereklilikleriyle ilgili kararını sert bir dille eleştirdi.

Şirket, bu kararın "bürokratik engeller" yarattığını, inovasyonu yavaşlattığını ve müşteri gizliliğini riske attığını savunuyor. Özellikle iOS bildirim sistemine erişimin açılması, Apple'ın endişelerini artırıyor.

APPLE: "YENİLİKLERİMİZİ ÜCRETSİZ VERMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Apple, yapılan açıklamalarda, AB'nin kararlarının kendilerini "bürokratik engellere sararak", Avrupa'daki kullanıcılar için yenilik yapma yeteneklerini yavaşlattığını ve yeni özelliklerini aynı kurallara tabi olmayan şirketlere ücretsiz olarak vermeye zorladığını belirtti.

Şirket, bu durumun hem ürünleri hem de Avrupa'daki kullanıcıları için kötü olduğunu vurguladı.

MÜŞTERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Apple, özellikle iOS bildirim sistemine erişimin açılmasıyla ilgili gereklilikler konusunda endişeli.

Şirket, bu önlemlerin şirketlerin tüm kullanıcı bildirimlerini şifrelenmemiş bir biçimde sunucularına çekmesine izin vereceğini ve Apple'ın genellikle uyguladığı tüm gizlilik korumalarını atlatacağını belirtiyor. Bu durum, müşteri gizliliği ve güvenliği açısından ciddi riskler oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu'nun Dijital Piyasalar Yasası'nı (DMA) şimdiye kadar yalnızca Apple için kullanması, şirketin tepkisini çekiyor.

Apple, bu durumun rekabeti ve inovasyonu teşvik etmediğini savunuyor. Şirket, tüm yeniliklerini başkalarına ücretsiz olarak vermek zorunda kalmasının adil olmadığını belirtiyor.