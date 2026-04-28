Samsung Galaxy S26'nın popüler özelliği eski telefonlara geliyor

Samsung, Galaxy S26 serisinde yer alan ve birden fazla belgenin tek bir PDF olarak kaydedilmesini sağlayan Belge Tarama özelliğinin kapsamını genişletiyor.

Geliştirilmiş tarama aracı, yeni güncellemeyle birlikte markanın eski amiral gemisi cihazlarında da aktif hale gelecek.

ANA EKRANA KISAYOL EKLENEBİLECEK

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kamera ayarları üzerinden Belge Tarama uygulamasının kısayolunu doğrudan cihazın ana ekranına ekleyebilecek.

Bu yenilik sayesinde belge tarama işlemlerine çok daha hızlı ve pratik bir şekilde erişim sağlanabilecek.

GÜNCELLEMEYİ ALACAK MODELLER BELLİ OLDU

Hayat kolaylaştıran bu özellik, One UI 8.5 kararlı sürümüyle birlikte Galaxy S25 serisindeki tüm cihazlar ile Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modellerine gelecek.

Yeni güncellemeyi alacak diğer Samsung modellerine bu işlevin sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.