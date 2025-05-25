Apple'dan geri adım: Kameralı Apple Watch üretmekten vazgeçti

Haber Merkezi

Apple, daha önce gündeme gelen kameralı Apple Watch üretme planlarını rafa kaldırdı. Güvenilir kaynaklardan Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, şirket kamerası olan bir akıllı saat modeliyle artık ilgilenmiyor. Bu karar, Apple'ın giyilebilir teknoloji stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

KAMERALI APPLE WATCH'UN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ VE İPTAL NEDENİ

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, Apple Watch'a entegre edilecek kamera, FaceTime görüşmeleri için değil, çevredeki nesneler ve yerler hakkında bilgi edinmek için kullanılacaktı.

Örneğin, bir bitkiyi gösterdiğinizde detaylı bilgi alabilecektiniz. Görünüşe göre Apple, bu özelliğin beklenen işlevselliğe sahip olmadığına karar verdi.

Mark Gurman'a göre, kameralı Apple Watch kararının aksine, Apple kameralı AirPods'lar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Eğer her şey yolunda giderse, kameralı AirPods'lar bir dizi yapay zeka özelliği ve hareket kontrolü gibi özellikler için kullanılacak. Apple'ın bu yeni projede ne kadar kararlı olacağı merak konusu.