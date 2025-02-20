Apple'dan iOS 18.3 kararı: İmzalama durduruldu

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Apple, iOS 18.3 sürümünü imzalamayı durdurdu. Bu, kullanıcıların artık iOS 18.3.1 veya daha yeni bir sürüme güncelledikten sonra iOS 18.3'e geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

NEDEN İMZALAMA DURDURULDU

Apple, güvenlik ve kararlılık nedenleriyle eski iOS sürümlerini imzalamayı bırakıyor. Bu sayede, tüm kullanıcıların en son ve en güvenli iOS sürümünü kullanması sağlanıyor.

Eski sürümlerin imzalanmamasının bir diğer nedeni ise jailbreak'i önlemek. Jailbreak, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları yüklemesine ve iOS'u değiştirmesine olanak tanıyor. Bu durum, güvenlik riskleri oluşturabilir.

IOS 18.3.1'DEKİ YENİLİKLER

iOS 18.3.1, güvenlik düzeltmelerine odaklanan küçük bir güncelleme. Erişilebilirlik ayarlarındaki bir güvenlik açığı ve Kısıtlı USB Modu ile ilgili bir açık, bu güncellemeyle giderildi.

NE YAPMALISINIZ

Eğer iOS 18.3.1 veya daha yeni bir sürüme henüz güncelleme yapmadıysanız, en kısa sürede güncelleme yapmanız öneriliyor.

Güncelleme, önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor ve cihazınızın güvenliğini sağlamak için gerekli.