Apple'dan yeni abonelik sistemi: Tüm cihazlar tek çatı altında

Teknoloji devi Apple, birden fazla cihaza sahip kullanıcıları için sigorta sürecini basitleştiren ve daha ekonomik hale getiren yeni abonelik planı AppleCare One'ı tanıttı.

Bu yeni hizmetle, tüm Apple cihazlarınızı tek bir çatı altında koruma altına alabileceksiniz.

ESNEK YAPI VE GENİŞLETİLMİŞ KAPSAM

AppleCare One, kullanıcılara istedikleri zaman cihaz ekleyip çıkarma esnekliği sunuyor ve dört yaşına kadar olan eski ürünleri bile plana dahil etme imkanı tanıyor.

Ayrıca daha önce sadece iPhone için geçerli olan Hırsızlık ve Kayıp koruması, bu planla birlikte artık iPad ve Apple Watch'I da kapsayacak.

APPLECARE ONE FİYATI VE AVANTAJLARI

Üç cihaza kadar aylık 19,99 dolardan başlayan fiyatlarla sunulan plana, her ek cihaz için 5,99 dolar karşılığında daha fazla ürün eklenebiliyor.

Apple, bu birleşik planın ayrı ayrı AppleCare+ satın almaya göre ayda 11 dolara varan tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor.

Yeni abonelik sistemi, ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, iPhone, iPad veya Mac cihazlarından ya da doğrudan bir Apple Store üzerinden AppleCare One’a abone olabilecek.