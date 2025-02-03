Apple'dan yeni etkinlik hizmeti: Confetti

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Apple, etkinlik planlamayı ve davetiyeleri kolaylaştıran "Confetti" adlı yeni bir hizmet üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Confetti, iCloud tabanlı bir hizmet olacak ve iOS 18.3 ile entegre çalışacak.

CONFETTİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Confetti, kullanıcıların etkinlik oluşturmasını, davet göndermesini ve yanıtları yönetmesini sağlayacak.

Hizmetin, Mesajlar ve Haritalar gibi diğer Apple uygulamalarıyla entegre olması bekleniyor.

Apple'ın mevcut Takvim uygulaması, uzun süredir büyük bir güncelleme almamıştı. Confetti, Apple'ın takvim uygulamasını ve ilgili hizmetlerini yenileme çabasının bir parçası olabilir.

ÇIKIŞ TARİHİ

Confetti'nin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak, iOS 18.3 ile entegre olması, yakın bir gelecekte çıkabileceğine işaret ediyor.