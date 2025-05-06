Apple'dan yeni karar: Büyük sonbahar lansmanları tarih oluyor

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Teknoloji devi Apple'ın, iPhone 4S'ten beri sürdürdüğü geleneksel sonbahar iPhone lansman programını önümüzdeki yıllarda terk edebileceği konuşuluyor.

The Information'dan alınan ve tanınmış Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından da yorumlanan bir rapora göre, şirket, iPhone lansmanlarını yıl içine yaymayı planlıyor olabilir.

Apple, iPhone 4S'in piyasaya sürülmesinden bu yana her yeni ana iPhone serisini genellikle eylül veya ekim aylarında tanıtmıştı.

Ancak bu köklü stratejinin, özellikle artan model sayısı ve pazar dinamikleri nedeniyle değişebileceğine dair işaretler güçleniyor.

YENİ LANSMAN PLANI NASIL OLABİLİR

Ming-Chi Kuo'nun analizine göre Apple, daha düşük maliyetli iPhone modellerini (örneğin standart iPhone ve potansiyel 'E' veya 'SE' serisi gibi) yılın ilk yarısında, muhtemelen mart veya nisan aylarında piyasaya sürmeyi değerlendiriyor.

Daha üst düzey ve kârlı olan Pro modelleri (Pro, Pro Max, olası Air/Slim ve katlanabilir modeller) ise yılın ikinci yarısında, yani geleneksel sonbahar döneminde tanıtılmaya devam edecek.

Kuo, bir sonraki iPhone 17 serisinin bu sonbaharda (2025) beklendiği gibi topluca piyasaya sürüleceğini öngörüyor.

Ancak iPhone 18 ve iPhone 19 gibi gelecekteki serilerin, 2027'den itibaren başlayarak, aynı takvim yılı içinde iki farklı lansman dalgasıyla (ilkbahar ve sonbahar) piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ

Bu potansiyel strateji değişikliğinin arkasında birkaç mantıklı neden yatıyor olabilir. Kuo'ya göre bu iki aşamalı yaklaşım, Apple'ın üretim ve pazarlama çabalarını, özellikle şirket için kritik öneme sahip Çin gibi pazarlarda optimize etmesine olanak sağlayabilir.