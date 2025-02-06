Apple'dan yeni patent: iPhone'u sallayarak cihazları kontrol edin

Haber Merkezi

Teknoloji devi Apple, "Kablosuz Mesafeye Dayalı Elektronik Cihazların Kontrolü" adlı yeni bir patent aldı.

Bu patent, iPhone veya iPad gibi cihazları kullanarak diğer cihazları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

CİHAZLARINIZI "SALLAYARAK" KONTROL EDİN

Yeni patente göre, kullanıcılar iPhone'larını veya diğer Apple cihazlarını "sallayarak" diğer cihazları kontrol edebilecekler.

Örneğin, iPhone'unuzu televizyona doğru sallayarak kanal değiştirebilir, su ısıtıcısını çalıştırabilir veya iPad'inizde bir oyun başlatabilirsiniz.

Cihazın hangi cihazı kontrol etmek istediğinizi anlamasını sağlamak için yapay zeka kullanılabileceği belirtiliyor.

Yakınlık da bu konuda önemli bir faktör olabilir. Gizlilik ve güvenlik sağlandıktan sonra, "niyetiniz" diğer cihaza gönderilir ve bu da ilgili özelliği etkinleştirir. Ayrıca, kontrol etmeye çalıştığınız cihazın kilidini de dokunmadan açabilirsiniz.

BİLİM KURGU GİBİ

Apple'ın bu patenti, bilim kurgu filmlerini andırıyor. Ancak, patentli her şeyin hayata geçirilemediği unutulmamalı.

Henüz hayata geçirilmemiş olsa da bu teknolojinin potansiyeli oldukça heyecan verici.