Apple'dan yeni teknoloji: iPhone'lar yakında zihin kontrolü ile kullanılabilecek

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Teknoloji devi Apple, kullanıcıların cihazlarını parmakları, sesleri ve hatta gözleriyle kontrol etmelerinin ötesine geçerek, şimdi de zihin kontrolüyle yönetilebilen iPhone, iPad ve Mac'ler için beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirmeye odaklandı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, bu yeni teknoloji özellikle engelli bireylerin Apple ürünlerini daha kolay kullanabilmelerini amaçlıyor.

ZİHİN KONTROLÜ TEKNOLOJİSİ ENGELLİLERE UMUT VERİYOR

Apple, geliştirmekte olduğu beyin-bilgisayar arayüzleri sayesinde, beyin implantları aracılığıyla gönderilen sinir sinyalleriyle özellikle ellerini hareket ettiremeyen engelli bireylerin iPhone ve diğer Apple cihazlarını kontrol edebileceğine inanıyor.

Bu teknoloji, ciddi omurilik yaralanmaları veya ALS (Lou Gehrig Hastalığı) gibi hastalıklardan muzdarip olanlar için yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme vadediyor.

APPLE BU TEKNOLOJİ İÇİN SYNCHRON İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Apple'ın bu alanda çalıştığı ortaklardan biri olan Synchron, beyin sinyallerini okumak için elektrotlar kullanan Stentrode adlı, beynin üstüne yerleştirilen stent benzeri bir cihaz üretiyor.

Bu cihazdan alınan sinyaller çevrilerek ekrandaki simgelerin seçilmesine yardımcı oluyor ve Apple'ın bu yıl implantlar için daha fazlasını yapmalarına olanak tanıyacak bir standart sunması bekleniyor.

BEYİN-BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ PAZARI BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR

Morgan Stanley'e göre, ABD'de 150 bine yakın kişi bu teknolojiyi kullanmak için erken aday olabilirken, implante edilen sistemlerden birinin ilk ticari onayının 2030'dan önce gelmesi beklenmiyor, ancak Synchron CEO'su daha erken onay bekliyor.

Elon Musk'ın Neuralink'i ise daha fazla elektrotla beyin içine yerleştirilen implantlarıyla farklı bir yaklaşım sergiliyor ve bu teknolojinin herkesin beyin kapasitesini artırabileceğine inanıyor.