Apple'ın akıllı gözlükleri 2026'da geliyor: İşte beklenen özellikler

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Apple, yeni nesil akıllı gözlüklerini 2026 yılında tanıtmayı hedefliyor. Bu fütüristik gözlükler, entegre kamera, mikrofon ve hoparlörlerle donatılacak.

Cihazlar, öncelikli olarak dış dünyayı analiz etmek ve yapay zeka destekli Siri aracılığıyla komut almak için kullanılacak.

ÖZELLİKLER VE TEKNİK DETAYLAR

Apple'ın yeni akıllı gözlüklerinin telefon görüşmeleri yapma, müzik çalmayı kontrol etme, gerçek zamanlı çeviri ve navigasyon yardımı gibi çeşitli yeteneklere sahip olacağı belirtiliyor.

Cihazın ayrıca kendi bünyesinde geliştirilen bir çipe sahip olacağı söyleniyor. Ancak, artırılmış gerçeklik (AR) entegrasyonu planlarının hala "yıllar" uzakta olduğu ifade ediliyor.

Bloomberg'e göre, Apple'ın akıllı gözlükleri Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerine benzeyecek, ancak daha üstün kalitede olacak.

Meta, geçen yıl Ray-Ban akıllı gözlüklerinden bir milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Google'ın da Android XR platformunda Xreal, Warby Parker, Samsung ve Gentle Monster ile iş birliği yaparak yapay zeka destekli gözlükler geliştirmeyi planladığı bir döneme denk geliyor.

Apple, bu stratejik değişimle akıllı saat projesinden vazgeçerek, akıllı gözlükler ve kameralı AirPods gibi yenilikçi ürünlerle giyilebilir teknoloji portföyünü güçlendirmeyi amaçlıyor.