Apple'ın büyük sonbahar etkinliği yaklaşıyor: İşte beklenen ürünler

Haber Merkezi

Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandırmaya devam ediyor. Şirket, 2025 sonbaharında şimdiye kadarki en büyük lansman sezonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yeniden tasarlanmış iOS 19, çığır açan iPhone 17 serisi ve birçok yeni donanım güncellemesiyle Apple, kullanıcılarına unutulmaz bir sonbahar yaşatmayı hedefliyor.

iOS 19

Apple'ın iOS güncellemeleri genellikle yeni özellikler getirirken, iOS 19 tamamen tasarıma odaklanacak.

Söylentilere göre, bu güncelleme 2013'teki iOS 7'den bu yana en büyük görsel yenileme olacak.

Yeni simgeler, iyileştirilmiş widget'lar ve genel olarak yepyeni bir görünümle kullanıcıların karşısına çıkacak olan iOS 19, kişiselleştirme seçenekleriyle de dikkat çekecek.

iPHONE 17

iPhone 17 serisi, Apple'ın son yıllardaki en büyük atılımı olacak. Özellikle iPhone 17 Air modeli, ultra ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekecek.

iPhone 17 Pro modelleri ise yeniden tasarlanan kamera düzeniyle fotoğrafçılık deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Ayrıca, iPhone 17 Pro Max'in adının iPhone 17 Ultra olarak değiştirileceği ve özel özelliklerle donatılacağı da konuşulanlar arasında.

AIRPODS 3

Apple, iPhone 17 ve iOS 19'un yanı sıra birçok donanım güncellemesiyle de kullanıcılarını memnun edecek. AirPods Pro 3, gürültü engelleme, pil ömrü ve ses kalitesi iyileştirmeleriyle gelecek.

YENİ APPLE WATCH

Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 11, daha iyi pil ömrü, dayanıklılık ve yeni fitness araçları sunacak. M5 MacBook Pro, daha hızlı çip ve AI destekli özelliklerle performansı zirveye taşıyacak. Yeni Apple TV 4K ve M5 iPad Pro da beklenenler arasında.