Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air böyle görünecek

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Apple'ın akıllı telefon serisinde büyük bir yeniliğe hazırlandığı ve standart modellere ek olarak 'Plus' yerine yeni bir 'Air' modeli sunacağı bir süredir konuşuluyordu.

Daha önceki raporlar genellikle konsept tasarımlara veya 3D yazıcılarla üretilmiş maketlere dayanıyordu, ancak son sızıntılar iPhone 17 Air'in nihai görünümüne dair daha net bir fikir veriyor.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Majin Bu tarafından paylaşılan ve "iPhone 17 Air" başlığını taşıyan yeni bir görsel, bu merakla beklenen modelin tasarımını gözler önüne seriyor. Görselde, bir kişinin iPhone 17 Air'in tamamlanmış bir maketini tuttuğu görülüyor.

İPHONE 17 AIR TASARIM DETAYLARI VE ENDİŞELER

Bu maket görselinde, arka kapaktaki metalik çerçeve ve Apple'ın bir süredir kullandığı parlak-buzlu cam deseni açıkça seçilebiliyor.

En dikkat çekici değişiklik ise kamera bölümünde. Çıkıntılı bir kamera adası yerine, arka camla kusursuz bir şekilde bütünleşen yatay bir kamera tasarımı göze çarpıyor.

Ancak bu yeni estetik dilin, Google Pixel 9 serisi akıllı telefonlara oldukça benzediği ve biraz fazla kullanıldığı yönünde eleştiriler de mevcut.

Hatta bazı yorumculara göre, bu genişletilmiş yatay kamera adası olmasaydı, cihazın iPhone 16e modeline oldukça benzeyeceği belirtiliyor.

Sızdırılan görsel tasarıma odaklanırken, iPhone 17 Air hakkında daha önceki sızıntılar ve söylentiler bazı teknik özellikleri de işaret ediyordu. İddialara göre telefon, tek bir 48 MP çözünürlüklü arka kamera ve yeni nesil 24 MP selfie kamerasıyla gelecek.

Gücünü 3 nanometre üretim sürecine dayalı A19 işlemciden alması beklenen iPhone 17 Air'in 12 GB RAM ile destekleneceği de söylentiler arasında.

Telefonun en iddialı özelliklerinden birinin ise sadece 5.1 mm kalınlığında şık bir yan profile sahip olması bekleniyor; bu da onu şimdiye kadarki en ince iPhone yapabilir.