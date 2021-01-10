Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
304.972
-0.68%
EXEN Coin
11.32
0.17%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Apple'ın geliştirdiği otomobil için Hyundai'den açıklama

    Hyundai, Apple ve Hyundai arasında görüşmelerin devam ettiğini, ancak henüz başlangıç aşamasında olduklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 12:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Apple'ın geliştirdiği otomobil için Hyundai'den açıklama

    Apple'ın yıllardır "Project Titan" isminde sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Son zamanlarda ise Apple'ın otomobili hakkında birçok gelişme yaşandı.

    Tamamen elektrikli olması beklenen otomobil hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış ve şirket, günümüze kadar bu projeyi gizlilikle yürütmeyi başarmıştı.

    Ancak geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

    HYUNDAI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Geçtiğimiz günlerde, "Apple Car" için Apple'ın Hyundai ile görüşmelere başladığı iddialarını sizlerle paylaşmıştık. Güney Koreli otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, iki şirketin şu anda görüştüğü, ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu vurgulandı.

    apple car

    Korea Economic Daily TV kanalının haberinde, iki şirketin 2027 yılına kadar otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli araç üretmek için görüştükleri ve Hyundai ya da iştiraki Kia Motors'un ABD'deki fabrikalarında pil geliştirecekleri ifade edildi.

    Apple'a yakın kaynaklar tarafından yapılan diğer açıklamalara göre Apple, aracını kendisi üretmek yerine başka otomobil üreticileriyle lisans anlaşması yapabilir.

    Yani tüm teknolojileri Apple'a ait olan bir otomobil, ünlü bir otomobil markası adı altında satışa çıkabilir. Bakalım bu üretici Hyundai mi olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir