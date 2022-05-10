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    Apple'ın hibrit çalışma sistemi tepkiyle karşılandı

    Apple'da kıdemli bir yönetici, şirketin haftada üç gün ofise dönmesini protesto etmek için istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:46
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    Apple'ın hibrit çalışma sistemi tepkiyle karşılandı

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

    Son zamanlarda ise salgının etkisini yitirmesiyle birlikte ofise dönüş çalışmaları başladı. Apple CEO'su Tim Cook, çalışanların çoğunluğunun pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise geleceği ve karma bir sistem uygulanacağı bilgisini paylaştı.

    Çalışanlar tepkili

    Apple, artık çalışanlarının haftada 3 gün işe gelmesini istiyor. Ancak bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

    Çalışanların isteklerini görmezden gelen Apple'da istifalar başladı. Şirketin haftada üç gün ofise geri dönmeyi zorunlu tutmasından sonra istifa eden son isim, Apple’ın makine öğrenimi başkanı oldu.

    tim cook

    13-19 Nisan tarihleri arasında Apple çalışanları arasında yapılan bir ankette, çalışanların yüzde 67’si ofise dönüş politikasından memnun değil. Üstelik Tim Cook, haftalık ofisten çalışma sayısını 5 güne kadar çıkarmayı planlıyor.

    Diğer şirketler, Apple kadar katı değil

    Apple’ın bu ısrarcı yaklaşımının aksine Twitter, isterlerse çalışanların sonsuza kadar uzaktan çalışabileceklerini açıklamıştı.

    Twitter gibi Slack de uzaktan çalışmaya kalıcı olarak izin veren şirketlerden biri oldu. Öte yandan; Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi uygumaları bünyesinde barındıran Meta da çalışanları ofise çağırmama kararı almıştı.

    Apple CEO'su Tim Cook, daha önce yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.


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