Apple'ın iOS gizlilik özelliği nedeniyle Almanya'da başı dertte

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Apple, kullanıcı gizliliğini korumayı amaçlayan Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) özelliği nedeniyle Almanya'da zor durumda.

Alman antitröst otoritesi (Federal Kartel Ofisi), Apple'ın bu özellikle rekabet karşıtı bir avantaj elde ettiğini iddia ederek soruşturma başlattı.

ATT ÖZELLİĞİ NEDİR

2021 yılında iOS 14.5 ile kullanıma sunulan ATT özelliği, kullanıcıların farklı uygulamalar tarafından izlenmesini engellemelerine olanak tanıyor.

Bu özellik, gizlilik savunucuları tarafından olumlu karşılanırken, reklam sektörü tarafından eleştirildi.

ALMANYA'NIN ENDİŞELERİ

Alman yetkililer, Apple'ın ATT özelliği ile rekabet karşıtı bir ortam yarattığını düşünüyor. İddiaya göre, Apple bu özellikle üçüncü taraf uygulama geliştiricilerinin reklam amaçlı kullanıcıları izlemesini zorlaştırırken, kendi reklam hizmetleri için kullanıcı verilerini toplamaya devam ediyor.

APPLE'IN SAVUNMASI

Apple ise ATT özelliğinin kullanıcı gizliliğini korumayı amaçladığını ve tüm uygulamalar için aynı kuralların geçerli olduğunu savunuyor.

Şirket, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için bu özelliği geliştirdiğini belirtiyor.

Eğer Apple, Alman yetkililerin endişelerini gideremezse, yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, şirketin Avrupa'daki iş uygulamalarına yönelik daha fazla inceleme başlatılabilir.