Apple'ın Liquid Glass tasarımı, kullanıcı şikayetlerinin ardından daha mat hale geldi

Apple, yeni iOS 26 işletim sisteminin üçüncü geliştirici beta sürümünde, "Liquid Glass" adını verdiği yeni tasarım dilinde önemli bir değişikliğe gitti.

Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan şirket, daha önce oldukça şeffaf olan gezinti çubukları, düğmeler ve sekmeler gibi arayüz öğelerini daha opak ve mat bir hale getirdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ: DAHA OKUNAKLI MI, DAHA "UCUZ" MU

Bazı kullanıcılar, yüksek şeffaflığın Kontrol Merkezi gibi alanlarda simgeleri görmeyi zorlaştırdığını belirterek, okunabilirliği artıran bu yeni mat görünümü memnuniyetle karşıladı.

Ancak diğer kullanıcılar, bu değişikliğin Apple'ın WWDC'de tanıttığı şık, camsı vizyondan bir geri adım olduğunu ve tasarımın artık daha "ucuz" göründüğünü savunuyor.

HENÜZ SON KARAR VERİLMEDİ

Beta sürümünü test edenler ayrıca, şeffaflık düzeyinin uygulamadan uygulamaya tutarsızlık gösterdiğini de fark etti.

Bununla birlikte, iOS 26'nın hala geliştirme aşamasında olduğu ve Apple'ın eylül ayındaki resmi lansmandan önce tasarımda daha fazla ayarlama yapmasının muhtemel olduğu unutulmamalı.