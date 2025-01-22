Apple'ın M5 destekli yeni nesil iPad Pro'su beklenenden erken gelecek

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Apple, yeni nesil iPad Pro modelleri üzerinde çalışıyor. Güney Kore merkezli bir haber kaynağı, Apple'ın M5 işlemcili yeni iPad Pro modellerini bu yıl içinde piyasaya sürebileceğini iddia etti.

Apple, M5 işlemcili yeni iPad Pro modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bu modellerin, OLED ekranlar ve gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor.

M5 İŞLEMCİ

Apple M5, Apple'ın yeni nesil işlemcisi olacak. M5, M4 işlemciye göre önemli performans artışı sağlayacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın yeni iPad Pro modellerini ekim veya kasım 2025'te piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu tarih, daha önceki tahminlerden daha erken.