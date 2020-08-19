Apple'ın müzik servisi Apple Music, yeni radyolarını duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Apple Music üzerinden iki radyo kanalının yayına başlayacağını duyurdu.

2015 yılında Apple tarafından başlatılan Apple Music, dünyanın ilk ücretli müzik abonelik servisi olmamasına rağmen çok kısa bir süre içinde hızla büyüyerek Spotify'ın rakibi olmuştu.

Apple, Apple Music üzerinden artık iki radyo kanalının daha yayına başlayacağını ve daha önce "Beats 1" adıyla yayın yapan radyo kanalının adının "Apple Music 1" olarak değiştirdiğini duyurdu.

Apple’ın radyo istasyonu olan Beast 1'in 10 milyonun üzerinde dinleyicisi bulunuyor.

İKİ YENİ RADYO KANALI EKLENDİ

Yeni radyo kanallarının adlarını da, "Apple Music Hits" ve "Apple Music Country" olarak duyuran Apple, "Hits" kanalından 80ler, 90lar ve 2000lerin hit müziklerinin dinlenebileceğini, "Country" kanalından da "country müziğe" odaklanacağını açıkladı. Üstelik bu radyo kanalları 165 ülkede dinlenebilecek.

Apple Music, Beats ve Uluslararası İçerik bölümü Başkan Yardımcısı Oliver Schusser; Apple Music radyonun, tüm türlerdeki sanatçıların hayranlarıyla müzik ile ilgili iletişim kurmaları ve paylaşmaları için benzersiz bir küresel platform sağladığını vurguladı.

Bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Schusser, Apple Music olarak yeni radyo kanallarına yatırım yapmaya devam edeceklerini, dünyanın her yanındaki radyo dinleyicilerine sevdikleri şarkılarla ulaşacaklarını sözlerine ekledi.