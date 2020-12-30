Apple'ın sürücüsüz otomobili 2028'e kadar hazır olmayacak

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın üzerinde çalıştığı sürücüsüz otomobillerin 2028 yılına kadar hazır olmayacağını söyledi.

Son zamanlarda sürücüsüz otomobillere olan ilgi bir hayli artmış durumda. Birçok şirket bu pazara dev yatırımlar yaparken, Apple'ın da yıllardır "Project Titan" isminde sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Tamamen elektrikli olması beklenen otomobil hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış ve şirket, günümüze kadar bu projeyi gizlilikle yürütmeyi başarmıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında "Project Titan" isimli projeyi tamamlayacak ve ilk sürücüsüz aracıyla karşımıza çıkacak. Ancak kaynaklara göre pandeminin etkisini artırması, bu tarihin ertelenmesine neden olabilir.

RAPORLAR 2028'İ İŞARET EDİYOR

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın üzerinde çalıştığı sürücüsüz otomobiller için ileri bir tarihe işaret etti. Kuo'ya göre Apple, sürücüsüz otomobilini en erken 2028 yılında tanıtabilecek.

Kuo, Apple Car ile ilgili üç ana sorundan bahsediyor; lansman zamanlaması konusundaki belirsizlik, tedarikçi ve araç teknik özellikleriyle ilgili belirsizlik ve Apple’ın elektrikli ve sürücüsüz otomobil pazarındaki rekabet gücü konusundaki belirsizlik.

Kuo raporunda, daha önce Apple Car’ın 2023-2025’te piyasaya sürülebileceğini öngördüğünü, ancak en son araştırmasının bunun belki de önemli ölçüde geri itildiğini gösterdiğini vurguluyor.

Kuo tarafından yapılan en son çalışma, bu yıl geliştirme devam etse ve her şey yolunda gitse bile 2025-2027 arasında bir lansman gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Ünlü analist ayrıca, Apple Car teknik özelliklerinin en erken 2025 yılında ortaya çıkacağını belirtiyor.

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yapılan diğer açıklamalara göre Apple, aracını kendisi üretmek yerine başka otomobil üreticileriyle lisans anlaşması yapabilir. Yani tüm teknolojileri Apple'a ait olan bir otomobil, ünlü bir otomobil markası adı altında satışa çıkabilir.